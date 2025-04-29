Сезон отпусков все ближе: готовим машину к долгому путешествию

Блогер Гармаш рассказала, что проверить в машине перед длительной поездкой

Приближается лето, долгожданный сезон отпусков.

Популярность путешествий на собственной машине продолжает расти в России.

Автор Youtube-канала о путешествиях Woof Travel Vanlife Лариса Гармаш рассказала, как подготовить машину к долгой поездке и что взять с собой.

Комментарий эксперта

Лариса Гармаш, автор канала о путешествиях Woof Travel Vanlife:

Подготовка автомобиля

– меняем масло, воздушный, масляный, топливный фильтры;

– доливаем все технические жидкости до оптимального уровня;

– проверяем шины, тормозные колодки, состояние приводного ремня, ремня ГРМ (если скоро замена по регламенту, то меняем заранее). Стараемся заменить всё то, что нужно менять в ближайшее время.

Эти вещи могут понадобиться при проверке ГАИ

– светоотражающие жилеты (на каждого пассажира, включая детей);

– аптечка (стараемся собирать доп.средства с учетом индивидуальных особенностей и «привычных болячек» детей и собак. А также для отдыха на природе: от комаров, клещей, змей, солнечных ожогов);

– огнетушитель (в машине держим два: в кабине и жилом отсеке);

– знак аварийной остановки;

– запасные лампочки на все фары.

Вещи в дорогу – чек-лист

– набор инструментов для ремонта авто;

– автосканер с возможностью подключения к телефону, для диагностики автомобиля;

– запасные датчики, без которых автомобиль не сможет ехать (датчик распредвала), запасные предохранители и реле, запасные лампочки, хомуты для патрубков;

– набор для ремонта бескамерных шин, камера;

– пластиковые стяжки;

– канистра с топливом;

– трос;

– лопата;

– суперклей и холодная сварка;

– проволока;

– скотч, изолента;

– руководство по ремонту вашего автомобиля (желательно в бумажном виде);

– жидкости на доливку (масла, антифриз, тормозная жидкость).

Что взять с собой в автодом

– средство для биотуалета верхнего и нижнего бака (каждый знает свой расход на поездку);

– минимальный запас воды – 15 литров питьевой и 50 л технической;

– топливо для автономного отопителя в бак и в запас;

– несколько зарядных устройств (второй аккумулятор и пауэрбанки);

– рации.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.