Сезон отпусков все ближе: готовим машину к долгому путешествию
Приближается лето, долгожданный сезон отпусков.
Популярность путешествий на собственной машине продолжает расти в России.
Автор Youtube-канала о путешествиях Woof Travel Vanlife Лариса Гармаш рассказала, как подготовить машину к долгой поездке и что взять с собой.
Комментарий эксперта
Лариса Гармаш, автор канала о путешествиях Woof Travel Vanlife:
Подготовка автомобиля
– меняем масло, воздушный, масляный, топливный фильтры;
– доливаем все технические жидкости до оптимального уровня;
– проверяем шины, тормозные колодки, состояние приводного ремня, ремня ГРМ (если скоро замена по регламенту, то меняем заранее). Стараемся заменить всё то, что нужно менять в ближайшее время.
Эти вещи могут понадобиться при проверке ГАИ
– светоотражающие жилеты (на каждого пассажира, включая детей);
– аптечка (стараемся собирать доп.средства с учетом индивидуальных особенностей и «привычных болячек» детей и собак. А также для отдыха на природе: от комаров, клещей, змей, солнечных ожогов);
– огнетушитель (в машине держим два: в кабине и жилом отсеке);
– знак аварийной остановки;
– запасные лампочки на все фары.
Вещи в дорогу – чек-лист
– набор инструментов для ремонта авто;
– автосканер с возможностью подключения к телефону, для диагностики автомобиля;
– запасные датчики, без которых автомобиль не сможет ехать (датчик распредвала), запасные предохранители и реле, запасные лампочки, хомуты для патрубков;
– набор для ремонта бескамерных шин, камера;
– пластиковые стяжки;
– канистра с топливом;
– трос;
– лопата;
– суперклей и холодная сварка;
– проволока;
– скотч, изолента;
– руководство по ремонту вашего автомобиля (желательно в бумажном виде);
– жидкости на доливку (масла, антифриз, тормозная жидкость).
Что взять с собой в автодом
– средство для биотуалета верхнего и нижнего бака (каждый знает свой расход на поездку);
– минимальный запас воды – 15 литров питьевой и 50 л технической;
– топливо для автономного отопителя в бак и в запас;
– несколько зарядных устройств (второй аккумулятор и пауэрбанки);
– рации.
Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.
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