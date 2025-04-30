В Россию пришла новая китайская марка автомобилей

Китайский автобренд Li Auto официально вышел на рынок России

Первый официальный дилер автобренда Li Auto (Lixiang) начнет работу в России в мае текущего года, информирует Quto со ссылкой на пресс-службу компании Sinomach Auto (дистрибьютор бренда).

На данный момент назначены 32 официальных дилера марки Li Auto в России.

Директор по развитию дилерской сети Sinomach Auto в России Дмитрий Роткин пояснил, что первые автомобили уже поступают на склады.

Lixiang One

Известно, что автомобили будут иметь русский мастер-аккаунт, русифицированный интерфейс, гарантию на батарею на 160 тыс. километров, гарантию на 3 года или 100 тыс. километров.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.

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Источник: Quto