В Россию пришла новая китайская марка автомобилей
Китайский автобренд Li Auto официально вышел на рынок России
Первый официальный дилер автобренда Li Auto (Lixiang) начнет работу в России в мае текущего года, информирует Quto со ссылкой на пресс-службу компании Sinomach Auto (дистрибьютор бренда).
На данный момент назначены 32 официальных дилера марки Li Auto в России.
Директор по развитию дилерской сети Sinomach Auto в России Дмитрий Роткин пояснил, что первые автомобили уже поступают на склады.
Lixiang One
Известно, что автомобили будут иметь русский мастер-аккаунт, русифицированный интерфейс, гарантию на батарею на 160 тыс. километров, гарантию на 3 года или 100 тыс. километров.
Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.
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Источник: Quto
Фото:Li Auto
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30.04.2025
Фото:Li Auto
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