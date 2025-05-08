Названы китайские конкуренты Lada Iskra

«Автостат»: конкурентами Lada Iskra могут стать Changan Alsvin и Geely Emgrand

Конкурентами для новой модели Lada Iskra на отечественном рынке могут стать Changan Alsvin и Geely Emgrand, считают представители дилерских центров. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отметил, что Lada Iskra может быть дешевле, чем Changan Alsvin, но оснащение у нее, возможно, будет победнее.

Geely Emgrand по характеристикам напоминает Lada Iskra, но отличается высокой ценой, сказал он.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что у Iskra в своем ценовом сегменте нет конкурентов среди «китайцев».

Автомобиль может стать «народным» благодаря доступности и техническому оснащению, наличию запчастей и возможности обслуживать его на всей территории России, полагает он.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что «лоу-кост» моделей, кроме Lada, на рынке России сейчас нет, а прямые китайские конкуренты отсутствуют.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

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Источник: «Автостат»