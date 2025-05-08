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Названы китайские конкуренты Lada Iskra

«Автостат»: конкурентами Lada Iskra могут стать Changan Alsvin и Geely Emgrand

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Конкурентами для новой модели Lada Iskra на отечественном рынке могут стать Changan Alsvin и Geely Emgrand, считают представители дилерских центров. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отметил, что Lada Iskra может быть дешевле, чем Changan Alsvin, но оснащение у нее, возможно, будет победнее.

Geely Emgrand по характеристикам напоминает Lada Iskra, но отличается высокой ценой, сказал он.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что у Iskra в своем ценовом сегменте нет конкурентов среди «китайцев».

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.
Lada Iskra
Geely Emgrand
Changan Alsvin

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Автомобиль может стать «народным» благодаря доступности и техническому оснащению, наличию запчастей и возможности обслуживать его на всей территории России, полагает он.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что «лоу-кост» моделей, кроме Lada, на рынке России сейчас нет, а прямые китайские конкуренты отсутствуют.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Changan | Geely
Количество просмотров 1
08.05.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Changan | Geely
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