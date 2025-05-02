Почему британские военные не любят китайские электромобили?
Министерство обороны Великобритании приняло решение о запрете парковки электромобилей, содержащих китайские детали, у секретных объектов и военных баз.
Причина такого решения заключается в опасениях, что электроника китайского производства может использоваться для сбора разведывательной информации. Ведомством предписано оставлять такие автомобили на расстоянии не менее двух миль (порядка 3 км) от ключевых объектов.
Существует также вероятность, что высокопоставленным чиновникам минобороны будут запрещены разговоры о служебных делах в этих автомобилях из-за предполагаемых рисков, связанных с шпионской деятельностью.
Эти предостережения были озвучены в контексте предписаний для сотрудников базы Королевских ВВС, где располагается один из крупнейших шпионских объектов – Pathfinder.
Здесь работают тысячи аналитиков, занимающихся обработкой разведывательных данных, а также расположен альянс по обмену информацией между Великобританией, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.
На фоне этих событий теневой министр внутренних делАлисия Кернс высказала мнение о необходимости полного запрета на использование электромобилей с китайскими деталями как среди военных, так и среди политиков, заявив, что национальная безопасность не должна жертвоваться ради внедрения экологически чистых технологий.
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Источник: Inews