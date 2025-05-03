На продажу выставили знаменитый Бэтмобиль: известна цена

В США на аукцион выставили реплику Бэтмобиля за 260 тыс. долларов

В США на аукцион выставили копию Бэтмобиля, которая не снималась в кино, сказано на сайте аукционной площадки Mecum. Авто рассчитывают продать по цене от 220 до 260 тыс. долларов.

Автомобиль официально лицензирован кинокомпанией Warner Bros. для участия в выставках по тематике супергероя. Он выпущен фирмой Hollywood Productions, занимающейся созданием реплик известных автомобилей из кино.

Реплика Бэтмобиля

Бэтмобиль построен на базе Chevrolet Impala с мотором V8 и АКП. Внешне такой же Бэтмобиль снимался в фильме «Бэтмен» Тима Бертона 1989 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

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Источник: Mecum