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В продаже появился неубиваемый внедорожник Nissan 2007 года почти без пробега

В РФ на продажу выставили Nissan Patrol 2007 г. в. в состоянии «капсулы времени»

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В российской столице в продаже появился внедорожник Nissan Patrol 2007 года выпуска (Y61) с пробегом 20 тысяч километров.

Уточняется, что он «очень правильно хранился» и находится в состоянии нового автомобиля, нет ни единого ржавого болта. Внедорожник был куплен у московского дилера.

Nissan Patrol Y61
Nissan Patrol Y61

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Автомобиль имеет мощную раму и систему полного привода с двухступенчатой раздаткой.

Nissan Patrol оснащен бензиновым двигателем объемом 4,8 литра мощностью 245 л.с., АКП. Стоимость составляет 6,7 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Интерьер Nissan Patrol Y61
Интерьер Nissan Patrol Y61

Источник: «Авито Авто»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 4
04.05.2025 
Фото:Авито
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