В продаже появился неубиваемый внедорожник Nissan 2007 года почти без пробега
В РФ на продажу выставили Nissan Patrol 2007 г. в. в состоянии «капсулы времени»
В российской столице в продаже появился внедорожник Nissan Patrol 2007 года выпуска (Y61) с пробегом 20 тысяч километров.
Уточняется, что он «очень правильно хранился» и находится в состоянии нового автомобиля, нет ни единого ржавого болта. Внедорожник был куплен у московского дилера.
Nissan Patrol Y61
Автомобиль имеет мощную раму и систему полного привода с двухступенчатой раздаткой.
Nissan Patrol оснащен бензиновым двигателем объемом 4,8 литра мощностью 245 л.с., АКП. Стоимость составляет 6,7 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.
Интерьер Nissan Patrol Y61
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Источник: «Авито Авто»
Фото:Авито
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04.05.2025
Фото:Авито
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