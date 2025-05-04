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Увольнения и отказ от прогнозов: Volvo реагирует на кризис

Volvo сократит расходы на 1,87 млрд долларов и уволит сотрудников

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Компания Volvo объявила о начале обширной программы сокращения расходов на 18 миллиардов шведских крон, что составляет примерно 1,87 миллиарда долларов.

Это решение связано с ухудшением ситуации на автомобильном рынке: наблюдается снижение спроса на автомобили и растущее давление со стороны торговых пошлин.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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План оптимизации затронет и сотрудников – ожидаются массовые увольнения, однако конкретное число сокращаемых рабочих мест пока не названо. Также Volvo приняла решение не предоставлять финансовые прогнозы на 2025 и 2026 годы.

Недавно компанию вновь возглавил Хакан Самуэльссон. Вместе с грядущим сокращением расходов он указал на необходимость увеличения производства в США, поскольку значительная часть автомобилей Volvo экспортируется в Штаты. Это поможет избежать убытков из-за новой экономической политики президента Дональда Трампа,

Ранее Audi также объявила о планах сократить до 7500 рабочих мест в Германии до 2029 года.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
04.05.2025 
Фото:Unsplash
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