Увольнения и отказ от прогнозов: Volvo реагирует на кризис

Volvo сократит расходы на 1,87 млрд долларов и уволит сотрудников

Компания Volvo объявила о начале обширной программы сокращения расходов на 18 миллиардов шведских крон, что составляет примерно 1,87 миллиарда долларов.

Это решение связано с ухудшением ситуации на автомобильном рынке: наблюдается снижение спроса на автомобили и растущее давление со стороны торговых пошлин.

План оптимизации затронет и сотрудников – ожидаются массовые увольнения, однако конкретное число сокращаемых рабочих мест пока не названо. Также Volvo приняла решение не предоставлять финансовые прогнозы на 2025 и 2026 годы.

Недавно компанию вновь возглавил Хакан Самуэльссон. Вместе с грядущим сокращением расходов он указал на необходимость увеличения производства в США, поскольку значительная часть автомобилей Volvo экспортируется в Штаты. Это поможет избежать убытков из-за новой экономической политики президента Дональда Трампа,

Ранее Audi также объявила о планах сократить до 7500 рабочих мест в Германии до 2029 года.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autonews