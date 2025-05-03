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Nissan возродит один из своих легендарных внедорожников

Nissan вернет внедорожник Xterra, выпускавшийся с 1999 по 2015 год

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Компания Nissan анонсировала возрождение одной из своих самых известных моделей внедорожников – Xterra.

Этот автомобиль производился с 1999 по 2015 год, в основе Xterra лежала платформа пикапа Frontier. Однако в 2015 году модель была снята с производства в результате изменения стратегии компании, которая решила сосредоточиться на производстве кроссоверов, более подходящих для городских условий.

Эскиз Nissan Xterra
Эскиз Nissan Xterra
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Согласно информации, опубликованной на сайте carscoops.com, Nissan планирует вернуть Xterra в обновленном виде. Будущий внедорожник будет представлять собой среднеразмерную модель, которая, по предварительным данным, получит гибридную силовую установку.

Пока что детали о новом Xterra остаются в тени, и компания не раскрывает точные сроки начала производства.

Эскиз Nissan Xterra
Эскиз Nissan Xterra

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 7
03.05.2025 
Фото:Carscoops
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