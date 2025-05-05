Знакомый и надежный японский кроссовер по-прежнему доступен в РФ: известна цена

В России в продаже появились кроссоверы Honda CR-V по цене от 2,9 млн рублей

Кроссовер Honda CR-V продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам, цены автомобилей шестого поколения сейчас начинаются от 2 900 000 рублей. За столько новый кроссовер готова привезти под заказ фирма из Хабаровска.

Это будет гибридный Honda CR-V, силовая установка которого состоит из 2,0-литрового 145-сильного бензинового атмосферника и 184-сильного электродвигателя. Большинство остальных выставленных на продажу кроссоверов – бензиновые с 1,5-литровым 193-сильным турбомотором и вариатором.

Такой кроссовер за 3 100 000 рублей готова привезти компания из Владивостока. Уточняется, что в стоимость уже включены утильсбор, таможенная пошлина и полный комплект документов для постановки автомобиля на учет. У этого кроссовера есть панорамная крыша, климат-контроль, цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным дисплеем, 17-дюймовые литые диски и кожаный мультируль.

Компания из Иркутска доставит аналогичный автомобиль за 3 150 000 рублей, из Подмосковья – за 3 375 000 рублей, из Москвы – за 3 430 000 рублей.

Из наличия новый CR-V продает частник из Москвы за 3 750 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»