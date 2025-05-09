Юрист напомнила, что нельзя хранить в гараже — иначе штраф

Елена Кудерко: закон регламентирует, что можно, а что нельзя хранить в гараже

Для многих россиян гараж - это не просто место для машины, а своего рода кладовка: и мастерская, и склад. Однако важно помнить, что это пространство с повышенными требованиями безопасности. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко, уточнив, что закон четко регламентирует, что можно, а что нельзя хранить в гараже.

Что под запретом?

В первую очередь, неисправные автомобили. Если из машины течет масло, бензин или другие техжидкости — стоянка в гараже запрещена. Сначала – в сервис, потом уже под крышу.

Ремонт с использованием открытого огня, прогрев двигателя паяльной лампой - также вне закона. Все, что может спровоцировать пожар – потенциально опасно.Кроме того, курение, мойка деталей с использованием бензина и покраска машины в закрытом пространстве – строго запрещены. Такие действия легко могут привести к возгоранию из-за скопившихся паров и искр.

Хранение дров, тряпок, старой мебели и другого горючего хлама в гараже - не лучший вариант. По словам Кудерко, гараж – это не сарай, а место, где должна находиться только машина и все, что непосредственно связано с ее обслуживанием.

Также запрещено хранить топливо в канистрах, бензин и масло – за редкими исключениями. И, конечно, никакой самостоятельной заправки прямо в гараже – это грубое нарушение противопожарных правил. Если что-то пролилось, требуется сразу засыпать это песком и утилизировать.

Какие последствия?

За нарушения противопожарных правил можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В некоторых случаях ограничиваются предупреждением, если ситуация не повлекла серьезных последствий.

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Источник: «Прайм»