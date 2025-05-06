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Скидки до 500 тысяч: названы машины, которые вскоре подешевеют

Эксперт Ермилова: Китайские машины, которых много на складах, продолжат дешеветь

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Цены на машины в России продолжают расти, но некоторые модели можно купить с большим дисконтом, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Массового падения цен на авто не наблюдается, особенно после изменения метода расчета утильсбора. По этой причине отдельные машины к концу года могут подорожать на 25%. Цены вырастут в среднем на 10-20%.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Но отдельные моделей дешевеют, считает эксперт. Это Lada Largus, Москвич 3, Chery Tiggo 4 Pro и 8 Pro и Exeed TXL.

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Дилеры активно снижают цены на китайские машины, которые скопились на складах, отмечает Ермилова. Складские запасы составляют около 500 тысяч машин, скидки на них могут достигать 500 тыс. рублей. Финансист рекомендует искать выгодные предложения на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda, Jaecoo.

Вслед за китайскими дешевеют и российские марки.

«В общем, пока склады не освободят, мы будем видеть цены с дисконтом, но новинки уже подорожают», – рассказала Ермилова.

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

Источник: «Прайм»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
06.05.2025 
Фото:Depositphotos
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