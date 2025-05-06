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Знакомый корейский бренд зарегистрировал в России новые товарные знаки

Марка Hyundai зарегистрировала в России три новых товарных знака

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Компания Hyundai, ушедшая из РФ в 2022 году, зарегистрировала в мае три товарных знака, следует из данных Роспатента. Они зарегистрированы с наименованиями Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50.

Все товарные знаки регистрируются по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг, включающему автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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В апреле текущего года компания Kia, ушедшая с российского рынка, также зарегистрировала шесть товарных знаков марки.

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:TACC
Количество просмотров 1
06.05.2025 
Фото:TACC
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