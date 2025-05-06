Знакомый корейский бренд зарегистрировал в России новые товарные знаки

Марка Hyundai зарегистрировала в России три новых товарных знака

Компания Hyundai, ушедшая из РФ в 2022 году, зарегистрировала в мае три товарных знака, следует из данных Роспатента. Они зарегистрированы с наименованиями Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50.

Все товарные знаки регистрируются по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг, включающему автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.

В апреле текущего года компания Kia, ушедшая с российского рынка, также зарегистрировала шесть товарных знаков марки.

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Источник: ТАСС