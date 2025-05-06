Пожизненная гарантия и поддержка 24/7 — приятные условия для российских клиентов

Avatr запускает круглосуточную программу клиентской поддержки для всех машин

Компания Avatr запустила в России новую программу клиентской поддержки, обеспечивающую работу в режиме 24/7, которая включает техническую и юридическую помощь, а также услуги консьержа.

Программа доступна для всех автомобилей Avatr, официально ввезённых в страну через «Чанъань Мотор Рус» и купленных у авторизованных дилеров, в том числе для ранее приобретённых машин.

Avatr 11

В рамках программы автомобилисты могут рассчитывать на помощь аварийного комиссара при ДТП, эвакуацию автомобиля в случае поломки или разрядки батареи, помощь с шинами или доступом в салон, а также выезд мобильного специалиста.

Дополнительно доступны услуги по доставке машин на техобслуживание с возвратом, предоставление подменного автомобиля, услуги водителя, организация дальнейших поездок с бронированием билетов и гостиниц, а также поиск и возврат эвакуированного транспорта.

Avatr 11

Данная программа охватывает всю территорию России, включая главные трассы М-10 «Россия» и М-4 «Дон», с радиусом обслуживания в 200 км от ближайшего дилера Avatr. В случае поломки за границей предусмотрен возврат автомобиля в Россию.

Интерьер Avatr 11

Также сообщалось, что первым владельцам модели Avatr 11 предоставляется пожизненная гарантия до момента передачи прав собственности, после чего гарантии составят 8 лет или 160 000 км на батарею и мотор, а также 5 лет или 120 000 км на основные узлы и агрегаты.

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Источник: пресс-служба Changan