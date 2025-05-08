#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
500-сильный экономичный кроссовер привезут в Россию: известна цена
8 мая
500-сильный экономичный кроссовер привезут в Россию: известна цена
Quto: в РФ новый гибридный кроссовер GAC S7...
Porsche Taycan Cross Turismo
8 мая
В России появился в продаже необычный Porsche Taycan
Дилер привез в РФ универсал Porsche Taycan...
Renault Logan
8 мая
Сколько сегодня стоит почти новый Renault Logan? Изучили предложения
Цены на Renault Logan 2020–2022 годов...

Toyota удвоила прибыль в России: на чем зарабатывает компания

Концерн Toyota увеличил прибыль от продаж в России в 2,6 раза

Рекомендуем
Haval F7 или Geely Atlas: какой кроссовер выгоднее

ООО «Тойота Мотор», зарегистрированное в России, получило прибыль от продаж в РФ в 2024 году в размере 2,46 млрд рублей, что в 2,6 раза выше результата 2023 года (936,8 млн рублей), пишет «Авто Mail» со ссылкой на финансовый отчёт компании.

Сообщается, что выручка Toyota в прошлом году составила 7,2 млрд рублей (+13,5% к 2023 году).

Компания свернула в России продажи новых автомобилей в 2022 году. На чем же она зарабатывает?

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Toyota продолжает осуществлять гарантийную поддержку ранее проданных машин, поэтому импортирует и продает запчасти. Также она осуществляет поддержку российских дилеров.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: «Авто Mail»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11
08.05.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0