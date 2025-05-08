Toyota удвоила прибыль в России: на чем зарабатывает компания

Концерн Toyota увеличил прибыль от продаж в России в 2,6 раза

ООО «Тойота Мотор», зарегистрированное в России, получило прибыль от продаж в РФ в 2024 году в размере 2,46 млрд рублей, что в 2,6 раза выше результата 2023 года (936,8 млн рублей), пишет «Авто Mail» со ссылкой на финансовый отчёт компании.

Сообщается, что выручка Toyota в прошлом году составила 7,2 млрд рублей (+13,5% к 2023 году).

Компания свернула в России продажи новых автомобилей в 2022 году. На чем же она зарабатывает?

Toyota продолжает осуществлять гарантийную поддержку ранее проданных машин, поэтому импортирует и продает запчасти. Также она осуществляет поддержку российских дилеров.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

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Источник: «Авто Mail»