Понятный и надежный корейский кроссовер вернулся на российский рынок

Новые кроссоверы Kia Seltos доступны в нескольких городах России от 2 млн рублей

Компактный кроссовер Kia Seltos, который некогда успешно конкурировал с Hyundai Creta в России и продолжает оставаться конкурентом в Индии, вновь появился на российском рынке благодаря параллельному импорту. В продаже имеется несколько сотен автомобилей, а цены стартуют с 2 млн рублей.

Интересно, что некоторые модели отечественного производства стоят больше. Например, цена кроссовера Москвич 3 в топовом варианте «Комфорт» на 2025 год возросла до 2 035 000 рублей, а седан LADA Vesta в самой полной комплектации Techno достигает 1 961 000 рублей, в то время как кросс-универсал LADA Vesta SW Cross в максимальной комплектации стоит 2 197 000 рублей.

Kia Seltos

Kia Seltos можно приобрести за 2 000 000 рублей в Ижевске и Казани. Продавец из Ижевска не уточнил параметры авто и условия сделки, но частный продавец из Казани заявил, что цена включает все расходы, такие как СБКТС, ЭПТС, утильсбор и растаможка.

Хотя информация о конфигурации отсутствует, судя по фотографиям, за 2 000 000 рублей в Казани кроссовер может быть укомплектован салоном с отделкой из экокожи, панорамной крышей, кожаным рулем, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с крупным дисплеем, бесключевым доступом с функцией запуска двигателя и климат-контролем.

Интерьер Kia Seltos

Минимальная цена на аналогичный Seltos в Кирове составляет 2 016 000 рублей, в Чебоксарах – 2 070 000 рублей, а в Самаре – 2 090 000 рублей. Эти автомобили доступны в таких городах, как Казань, Ижевск, Омск, Воронеж, Краснодар, Ульяновск, Пермь, Брянск, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тольятти, Москва и Санкт-Петербург.

Импортируемые модели предлагают два типа двигателей. Дешевые версии оснащены 1,5-литровым 115-сильным атмосферным мотором, также используемым в популярном седане Hyundai Accent (Solaris в России). Более дорогие версии имеют 2,0-литровый 149-сильный атмосферный двигатель, который работает в паре с вариатором. Привод всех моделей – только передний.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Автоновости дня