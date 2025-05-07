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Московским автомобилистам напомнили о перекрытиях улиц

7 мая в столице введут временные ограничения дорожного движения

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В связи с подготовкой к Параду Победы в Москве 7 мая ввели временные ограничения движения. С 5:30 ограничения действуют на Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Охотном Ряду, Моховой, Большой Никитской, Театральном проезде, Петровке, Москворецкой и Кремлёвской набережных, а также на Большом и Малом Каменных мостах, Большой Полянке, Серафимовича, Китайгородском проезде, Балчуге, Садовнической улице и набережной, Болотной площади и набережной, Лубочном и Фалеевском переулках, Варварке, Солянке, Яузской и ряде других улиц и набережных в центре города.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

С 10:00 список перекрытий пополнился Новым Арбатом, Воздвиженкой, Тверской и Страстным бульваром, а также Большим Путинковским переулком.

С 5:00 до 13:00 на Таганской площади организовано двустороннее движение. Парковка на Садовом кольце, вдоль Волгоградского проспекта и на ряде центральных улиц будет запрещена до 9 мая включительно. Некоторые парковки со шлагбаумами, например, на Новом Арбате и Театральной площади, также временно перестанут работать.

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Общественный транспорт также частично изменит движение: 7 и 9 мая маршруты автобусов внутри Третьего транспортного кольца будут сокращены. Жителям и гостям столицы рекомендуют пользоваться метро.

Источник: из открытых источников

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Алексеева Елена
Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 3
07.05.2025 
Фото:Олег Елков/ТАСС
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