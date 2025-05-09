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Обновленная Niva Travel — больше подробностей!

АВТОВАЗ запатентовал бампер и решетку радиатора для рестайлинговой Нивы Travel

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В базе Роспатента появились новые охранные документы, оформленные АВТОВАЗом для обновленного внедорожника Niva Travel. На сей раз это передний бампер и решетка радиатора. Отметим, что это уже второй вариант решетки – первый, «инвертированный» с более разряженными сотами, был запатентован месяцем ранее. Тот дизайн, что опубликован сейчас, полностью совпадает с вариантом, показанным на электрическом концепте e-Niva.

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Напомним, впервые электрическую Ниву показали в июне 2024 года на ПМЭФ – тогда «За рулем» рассказал, что серийная Niva Travel после обновления унаследует показанный на концепте дизайн бамперов и решетки, а также получит обновленную полностью светодиодную оптику, которая к настоящему моменту тоже уже запатентована.

e-Niva на ПМЭФ-2024
e-Niva на ПМЭФ-2024

Но рестайлинг – это лишь часть пакета обновлений. Главным же новшеством станет двигатель. Как сообщал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, обновленная Niva Travel, а затем и Niva Legend, получат мотор объемом 1,8 литра с мощностью 90 л.с. и более высоким крутящим моментом. Это эволюция нынешнего нивовского движка 1.7, ведущего родословную от классических двигателей ВАЗ.

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Что же это будет за эволюция? Предположим, что объема добавят через увеличение хода поршня, поднимут степень сжатия, поставят распредвалы с более высоким профилем кулачка, модифицируют впуск и выхлоп... Что из этого списка давно известных мер будет в действительности реализовано АВТОВАЗом – пока вопрос. Но подробности должны поступить уже совсем скоро, ведь АВТОВАЗ собирается запустить производство Нивы с мотором 1.8 уже в текущем году.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
09.05.2025 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
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