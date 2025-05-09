Обновленная Niva Travel — больше подробностей!

АВТОВАЗ запатентовал бампер и решетку радиатора для рестайлинговой Нивы Travel

В базе Роспатента появились новые охранные документы, оформленные АВТОВАЗом для обновленного внедорожника Niva Travel. На сей раз это передний бампер и решетка радиатора. Отметим, что это уже второй вариант решетки – первый, «инвертированный» с более разряженными сотами, был запатентован месяцем ранее. Тот дизайн, что опубликован сейчас, полностью совпадает с вариантом, показанным на электрическом концепте e-Niva.

Напомним, впервые электрическую Ниву показали в июне 2024 года на ПМЭФ – тогда «За рулем» рассказал, что серийная Niva Travel после обновления унаследует показанный на концепте дизайн бамперов и решетки, а также получит обновленную полностью светодиодную оптику, которая к настоящему моменту тоже уже запатентована.

e-Niva на ПМЭФ-2024

Но рестайлинг – это лишь часть пакета обновлений. Главным же новшеством станет двигатель. Как сообщал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, обновленная Niva Travel, а затем и Niva Legend, получат мотор объемом 1,8 литра с мощностью 90 л.с. и более высоким крутящим моментом. Это эволюция нынешнего нивовского движка 1.7, ведущего родословную от классических двигателей ВАЗ.

Что же это будет за эволюция? Предположим, что объема добавят через увеличение хода поршня, поднимут степень сжатия, поставят распредвалы с более высоким профилем кулачка, модифицируют впуск и выхлоп... Что из этого списка давно известных мер будет в действительности реализовано АВТОВАЗом – пока вопрос. Но подробности должны поступить уже совсем скоро, ведь АВТОВАЗ собирается запустить производство Нивы с мотором 1.8 уже в текущем году.