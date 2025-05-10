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Как организовать приятное и безопасное путешествие? Советы эксперта

Эксперт Лякутин перечислил четыре этапа планирования безопасного путешествия

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Долгожданный отпуск – это мечта, которую хочется осуществить без лишних стрессов и неприятных сюрпризов. Однако неумение подготовиться к путешествию может превратить его в настоящий кошмар.

Как избежать мошенников, защитить свои данные и насладиться отдыхом беззаботно? Директор по информационной безопасности в сервисе путешествий «Туту» Валентин Лякутин рассказал, на что стоит обратить пристальное внимание на этапе планирования путешествия.

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Этап 1. Планирование – залог успеха (и безопасности)

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Зачастую именно на этапе планирования закладываются основы безопасности всей поездки. Валентин Лякутин подчеркивает важность тщательного подхода к выбору сервисов и агрегаторов. Не стоит гнаться за низкими ценами, жертвуя безопасностью.

Используйте только проверенные и известные агрегаторы для бронирования билетов, отелей и туров. Тщательно изучайте отзывы на жилье, арендаторов и продавцов услуг. Внимательно проверяйте информацию о предоставляемых услугах, контакты и наличие подтверждающих документов.

Этап 2. Виза – бюрократия с подвохом

Оформление визы – отдельная история, полная потенциальных угроз. Мошенники подделывают сайты, собирающие ваши персональные данные и деньги.

Внимательно изучайте отзывы и репутацию визовых агентств и посредников. Ищите информацию на независимых ресурсах. По возможности, оформляйте визу самостоятельно через официальные сайты посольств или консульств. Это гарантирует безопасность ваших данных. Не доверяйте подозрительно низким ценам. Зачастую низкая стоимость услуг – это признак мошенничества.

Этап 3. Подготовка гаджетов – защита вашей цифровой жизни

Даже перед самой поездкой необходимо предпринять меры предосторожности, связанные с вашими гаджетами.

Настройте на своем смартфоне сложный пароль и, по возможности, разблокировку по отпечатку пальца или распознаванию лица. Это затруднит доступ к вашим данным в случае утери или кражи устройства. Создайте резервные копии всех важных данных – фотографий, документов, контактов. Убедитесь, что на ваших устройствах установлено актуальное антивирусное программное обеспечение.

Этап 4. Во время путешествия бдительность не помешает

Даже соблюдая все меры предосторожности, помните о базовых правилах безопасности во время путешествия. Не оставляйте ценные вещи без присмотра. Будьте внимательны к окружающим и избегайте подозрительных мест. Информируйте близких о своих планах и местонахождении.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:freepik / tawatchai07
Количество просмотров 186
10.05.2025 
Фото:freepik / tawatchai07
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