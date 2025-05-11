Седан на базе Toyota по цене Гранты поступил в продажу: известны подробности

SAIPA Shahin: иранский седан за 1 148 000 рублей появился в Минске

Иранский седан SAIPA Shahin, который стал своего рода символом амбиций местного автопрома, теперь доступен для покупки в Минске. Это совершенно новый автомобиль без пробега, стоимость которого составляет 1 148 000 рублей, аналогично ценовому сегменту LADA Granta.

Данный автомобиль поступил в Беларусь из пробной партии, которую ввез белорусский дистрибьютор SAIPA для сертификации, хотя в массовую продажу иранские автомобили так и не вышли.

SAIPA Shahin

Основанный на японской платформе хэтчбека Toyota Yaris XP90 начала 2000-х, SAIPA Shahin имеет простую конструкцию шасси: спереди используются стойки McPherson, а сзади – балка. Все колеса оборудованы дисковыми тормозами, дополнительно предусмотрены ABS, две подушки безопасности, кондиционер, кнопка для запуска двигателя и камера заднего вида.

SAIPA Shahin

Единственная зимняя опция для экспортной версии SAIPA Shahin – подогрев зеркал. Кроме этого, седан оснащен бесключевым доступом, электролюком, круиз-контролем с ограничителем скорости, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, а также системами стабилизации и помощи при старте на подъеме.

SAIPA Shahin

Под капотом автомобиля установлен восьмиклапанный 1,5-литровый турбомотор мощностью 110 л.с., генерирующий 178 Нм крутящего момента. Коробка передач – пятиступенчатая механика, а привод, как у большинства аналогичных седанов, является передним.

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Источник: Автопоток