Названа стоимость одного из самых ожидаемых кроссоверов в России

«Авилон»: Omoda C7 поступит в продажу 27 мая по цене от 2,99 млн рублей

Флагманский кроссовер Omoda C7 будет представлен на российском рынке 27 мая. Ожидаемая цена варьируется от 2,99 до 3,6 миллионов рублей, сообщил Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон». В пресс-службе Omoda подтверждено, что премьера автомобиля состоится в конце текущего месяца, вместе с официальным объявлением цен.

На сайте Omoda уже представлены комплектации новинки, среди которых будут две переднеприводные: Joy и Lifestyle, а также три полноприводные: Drive, Active и Supreme. Все версии будут оснащены бензиновым турбомотором на 1,6 литра мощностью 150 л.с., работающим с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Omoda C7

Базовая комплектация Joy включает в себя 18-дюймовые диски, LED-фары, зеркала с электроприводом и подогревом, задний парктроник, электропривод багажника, эко-кожу в отделке, двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск двигателя, четыре подушки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и цифровую приборную панель на 8,9 дюйма с медиасистемой на 15,6 дюйма.

Интерьер Omoda C7

Топовая версия Supreme будет выделяться 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей с люком, центральной подушкой безопасности, атмосферной подсветкой интерьера и адаптивным круиз-контролем. Также в ней будет установлен расширенный набор электронных помощников, включая системы автоматического экстренного торможения и контроля слепых зон.

Покупатели смогут выбирать Omoda C7 в пяти вариантах цветовой гаммы: сером, белом, черном, зеленом и голубом. О дате начала продаж пока не сообщается, но известно, что новая модель будет иметь официальную гарантию на 3 года или 100 000 километров.

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Источник: Российская газета