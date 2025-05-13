Названа стоимость одного из самых ожидаемых кроссоверов в России
Флагманский кроссовер Omoda C7 будет представлен на российском рынке 27 мая. Ожидаемая цена варьируется от 2,99 до 3,6 миллионов рублей, сообщил Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон». В пресс-службе Omoda подтверждено, что премьера автомобиля состоится в конце текущего месяца, вместе с официальным объявлением цен.
На сайте Omoda уже представлены комплектации новинки, среди которых будут две переднеприводные: Joy и Lifestyle, а также три полноприводные: Drive, Active и Supreme. Все версии будут оснащены бензиновым турбомотором на 1,6 литра мощностью 150 л.с., работающим с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.
Базовая комплектация Joy включает в себя 18-дюймовые диски, LED-фары, зеркала с электроприводом и подогревом, задний парктроник, электропривод багажника, эко-кожу в отделке, двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск двигателя, четыре подушки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и цифровую приборную панель на 8,9 дюйма с медиасистемой на 15,6 дюйма.
Топовая версия Supreme будет выделяться 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей с люком, центральной подушкой безопасности, атмосферной подсветкой интерьера и адаптивным круиз-контролем. Также в ней будет установлен расширенный набор электронных помощников, включая системы автоматического экстренного торможения и контроля слепых зон.
Покупатели смогут выбирать Omoda C7 в пяти вариантах цветовой гаммы: сером, белом, черном, зеленом и голубом. О дате начала продаж пока не сообщается, но известно, что новая модель будет иметь официальную гарантию на 3 года или 100 000 километров.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Российская газета