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Названа стоимость одного из самых ожидаемых кроссоверов в России

«Авилон»: Omoda C7 поступит в продажу 27 мая по цене от 2,99 млн рублей

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Флагманский кроссовер Omoda C7 будет представлен на российском рынке 27 мая. Ожидаемая цена варьируется от 2,99 до 3,6 миллионов рублей, сообщил Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон». В пресс-службе Omoda подтверждено, что премьера автомобиля состоится в конце текущего месяца, вместе с официальным объявлением цен.

На сайте Omoda уже представлены комплектации новинки, среди которых будут две переднеприводные: Joy и Lifestyle, а также три полноприводные: Drive, Active и Supreme. Все версии будут оснащены бензиновым турбомотором на 1,6 литра мощностью 150 л.с., работающим с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Omoda C7
Omoda C7
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Базовая комплектация Joy включает в себя 18-дюймовые диски, LED-фары, зеркала с электроприводом и подогревом, задний парктроник, электропривод багажника, эко-кожу в отделке, двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск двигателя, четыре подушки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и цифровую приборную панель на 8,9 дюйма с медиасистемой на 15,6 дюйма.

Интерьер Omoda C7
Интерьер Omoda C7

Топовая версия Supreme будет выделяться 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей с люком, центральной подушкой безопасности, атмосферной подсветкой интерьера и адаптивным круиз-контролем. Также в ней будет установлен расширенный набор электронных помощников, включая системы автоматического экстренного торможения и контроля слепых зон.

Покупатели смогут выбирать Omoda C7 в пяти вариантах цветовой гаммы: сером, белом, черном, зеленом и голубом. О дате начала продаж пока не сообщается, но известно, что новая модель будет иметь официальную гарантию на 3 года или 100 000 километров.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
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«За рулем»
Количество просмотров 7
13.05.2025 
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«За рулем»
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