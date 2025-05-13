Российских таксистов пересадят на отечественный автопром: законопроект принят

Госдума приняла законопроект о локализации автомобилей для такси

Госдума приняла законопроект, регулирующий требования к локализации автомобилей, используемых в такси, во втором и третьем чтении, сообщает ТАСС.

Согласно новому закону, для включения автомобиля в реестр такси необходимо выполнить одно из следующих условий: сумма баллов локализации должна соответствовать требованиям, установленным правительством для госзакупок, или автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

С 2033 года критерием допуска к такси станет лишь количество набранных баллов локализации. Для некоторых регионов, таких как Дальневосточный федеральный округ, Калининградская область и Сибирь, предусмотрены послабления: там требования по локализации не будут действовать до 2030 или 2028 года соответственно.

Если законодатели одобрят закон, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

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Источник: ТАСС