Российских таксистов пересадят на отечественный автопром: законопроект принят
Госдума приняла законопроект, регулирующий требования к локализации автомобилей, используемых в такси, во втором и третьем чтении, сообщает ТАСС.
Согласно новому закону, для включения автомобиля в реестр такси необходимо выполнить одно из следующих условий: сумма баллов локализации должна соответствовать требованиям, установленным правительством для госзакупок, или автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
С 2033 года критерием допуска к такси станет лишь количество набранных баллов локализации. Для некоторых регионов, таких как Дальневосточный федеральный округ, Калининградская область и Сибирь, предусмотрены послабления: там требования по локализации не будут действовать до 2030 или 2028 года соответственно.
Если законодатели одобрят закон, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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Источник: ТАСС