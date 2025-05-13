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«Младший брат» Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле 3 миллионов рублей

Цена кроссовера Toyota Urban Cruiser будет стартовать от 2,97 млн рублей

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Toyota озвучила цены на свой новый компактный кроссовер Urban Cruiser, который был создан на основе Suzuki e Vitara и анонсирован в конце прошлого года.

Автомобиль предлагается с двумя вариантами аккумуляторов: первый – 49 кВтч с запасом хода 344 км, а второй – 61 кВтч с запасом хода 426 км. Базовая комплектация Active с 49 кВтч батареей и мощностью 144 л.с. стоит от 32 995 евро (2,97 млн рублей).

Toyota Urban Cruiser
Toyota Urban Cruiser

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Версия с батареей 61 кВтч мощностью 174 л.с. и поддержкой быстрой зарядки до 125 кВт начинается от 35 795 евро. Топовая версия Executive AWD с полным приводом, мощностью 184 л.с. и ценой 39 795 евро включает панорамную крышу, аудиосистему JBL, а также функции подогрева руля и сидений и расширенный пакет ассистентов по вождению.

Интерьер Toyota Urban Cruiser
Интерьер Toyota Urban Cruiser

Urban Cruiser будет доступен как доступная альтернатива моделям BYD Atto 2 и Volvo EX30, предлагая низкую стартовую цену и гарантию до 10 лет или 300 000 км. Поставки начнутся в конце 2025 года.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 4856
13.05.2025 
Фото:Toyota
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