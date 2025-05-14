Новая Гранта с увеличенным клиренсом — первая информация!

АВТОВАЗ показал модификацию Lada Granta Active Cross с дорожным просветом 198 мм

Пресс-служба АВТОВАЗа распространила фотографии и первую информацию о новой модификации в семействе Lada Granta. Она получила название Lada Granta Active Cross, построена на базе лифтбека Гранта и создана по рецепту универсала Granta Cross: стандартному лифтбеку увеличили клиренс со 180 мм до 198 мм и добавили защитный пластиковый обвес кузова. По силовым агрегатам – два мотора 1.6 на выбор и 5-ступенчатая механика.

«Модель оснащена модернизированным шасси: дорожный просвет увеличен до 198 мм, а оптимизированная геометрия кузова (укороченные свесы и гладкое днище без выступающих элементов) обеспечивает характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами», – отмечают на заводе.

В пресс-службе добавляют, что модификация «ориентирована на водителей, ценящих не только надежность и экономичность в повседневной эксплуатации, но и дополнительные возможности для путешествий».

Такие лифтбеки будут комплектовать 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции. Подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж обещают сообщить позже. На АВТОВАЗе считают, что сочетание динамичного дизайна, компактности и улучшенной геометрической проходимости делает лифтбек Granta Active Cross уникальным предложением в своем сегменте.