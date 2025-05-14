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Новая Гранта с увеличенным клиренсом — первая информация!

АВТОВАЗ показал модификацию Lada Granta Active Cross с дорожным просветом 198 мм

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Пресс-служба АВТОВАЗа распространила фотографии и первую информацию о новой модификации в семействе Lada Granta. Она получила название Lada Granta Active Cross, построена на базе лифтбека Гранта и создана по рецепту универсала Granta Cross: стандартному лифтбеку увеличили клиренс со 180 мм до 198 мм и добавили защитный пластиковый обвес кузова. По силовым агрегатам – два мотора 1.6 на выбор и 5-ступенчатая механика.

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«Модель оснащена модернизированным шасси: дорожный просвет увеличен до 198 мм, а оптимизированная геометрия кузова (укороченные свесы и гладкое днище без выступающих элементов) обеспечивает характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами», – отмечают на заводе.

В пресс-службе добавляют, что модификация «ориентирована на водителей, ценящих не только надежность и экономичность в повседневной эксплуатации, но и дополнительные возможности для путешествий».

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Такие лифтбеки будут комплектовать 1,6-литровыми моторами мощностью 90 и 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. В базовую комплектацию войдут две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема и другие опции. Подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж обещают сообщить позже. На АВТОВАЗе считают, что сочетание динамичного дизайна, компактности и улучшенной геометрической проходимости делает лифтбек Granta Active Cross уникальным предложением в своем сегменте.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 41
14.05.2025 
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-40