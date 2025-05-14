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Почему российский авторынок в мае ожидает снижение: мнения экспертов

Андрей Ольховский: выходные дни снизили покупательскую активность в мае

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Продажи новых автомобилей в России в мае ожидаются на уровне 85-90 тысяч единиц, что лучше результатов марта, но хуже, чем в апреле. Этот прогноз озвучил Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», отметив, что на рынке сохраняются негативные факторы, включая высокие ключевые ставки и волатильный курс валют.

Кроме того, причиной снижения может стать уменьшение скидок и программ поддержки от производителей из-за истощения запасов товаров.

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«У нас в "АвтоСпецЦентре" майские праздники прошли динамично, с небольшим ростом продаж к аналогичному периоду апреля (помним про влияние аномальной погоды в начале апреля)», добавил Андрей Терлюкевич.

Другие эксперты, такие как Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом», также отмечают, что количество выходных дней в этом месяце влияет на покупательскую активность и снижает ожидания по продажам.

Прогнозы специалистов выражают единую мысль о том, что продажи авто в мае, по всей видимости, не достигнут уровня апреля, и ожидается сокращение более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, что может привести к итоговым 75-80 тысячам реализованных автомобилей.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
14.05.2025 
Фото:Depositphotos
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