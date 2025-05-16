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Toyota выпустила выносливый кроссовер с большим багажником для суровых условий

Toyota представила электрический кроссовер bZ Woodland для любителей путешествий

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Компания Toyota представила новый электрический кроссовер bZ Woodland, созданный для активных путешественников. Его клиренс составляет 210 мм, а объем багажника – 850 литров. Кроссовер может буксировать прицепы массой до 1587 кг, а внедорожные шины будут доступны в качестве опции.

Toyota bZ Woodland
Toyota bZ Woodland

Салон включает подогреваемые передние сиденья из материала SofTex, две беспроводные зарядки для смартфонов и аудиосистему с шестью динамиками. В рамках премиум-пакета предлагается аудиосистема JBL, панорамная крыша, вентилируемые сиденья и инфракрасные обогреватели.

Toyota bZ Woodland
Toyota bZ Woodland

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Безопасность обеспечивается комплексом Toyota Safety Sense 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и систему предупреждения столкновений с распознаванием пешеходов.

Кроссовер оснащен двумя электромоторами общей мощностью 375 л.с., аналогичными гибридной силовой установке Highlander, с максимальной мощностью зарядки 150 кВт. Время зарядки с 10% до 80% составляет около 30 минут, а запас хода равен 420 км. Также предусмотрены внедорожный режим X-Mode и функция Grip Control для улучшения сцепления на сложных поверхностях.

Toyota bZ Woodland
Toyota bZ Woodland

bZ Woodland будет доступен для продажи в США с 2026 года, однако цены пока не объявлены.

Интерьер Toyota bZ Woodland
Интерьер Toyota bZ Woodland

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Источник: Toyota

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 18
16.05.2025 
Фото:Toyota
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