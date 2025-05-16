Toyota выпустила выносливый кроссовер с большим багажником для суровых условий

Toyota представила электрический кроссовер bZ Woodland для любителей путешествий

Компания Toyota представила новый электрический кроссовер bZ Woodland, созданный для активных путешественников. Его клиренс составляет 210 мм, а объем багажника – 850 литров. Кроссовер может буксировать прицепы массой до 1587 кг, а внедорожные шины будут доступны в качестве опции.

Toyota bZ Woodland

Салон включает подогреваемые передние сиденья из материала SofTex, две беспроводные зарядки для смартфонов и аудиосистему с шестью динамиками. В рамках премиум-пакета предлагается аудиосистема JBL, панорамная крыша, вентилируемые сиденья и инфракрасные обогреватели.

Toyota bZ Woodland

Безопасность обеспечивается комплексом Toyota Safety Sense 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и систему предупреждения столкновений с распознаванием пешеходов.

Кроссовер оснащен двумя электромоторами общей мощностью 375 л.с., аналогичными гибридной силовой установке Highlander, с максимальной мощностью зарядки 150 кВт. Время зарядки с 10% до 80% составляет около 30 минут, а запас хода равен 420 км. Также предусмотрены внедорожный режим X-Mode и функция Grip Control для улучшения сцепления на сложных поверхностях.

Toyota bZ Woodland

bZ Woodland будет доступен для продажи в США с 2026 года, однако цены пока не объявлены.

Интерьер Toyota bZ Woodland

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Toyota