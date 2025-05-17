Перспективный электрический Porsche 718 Cayman замечен за испытаниями на треке

На Нюрбургринге заметили тестовый экземпляр электрического Porsche 718 Cayman

Легендарная трасса Нюрбургринг, известная своими суровыми испытаниями, стала свидетелем важного события: впервые замечен тестовый экземпляр полностью электрического Porsche 718 Cayman.

Несмотря на маскировочный камуфляж, скрывающий некоторые детали, шпионские снимки ясно демонстрируют ключевые элементы дизайна будущего серийного автомобиля. Передние фары, вдохновленные новым Macan, гармонично сочетаются с воздухозаборниками, перекликающимися с дизайном обновленного 911. Аэродинамические колесные диски и, что особенно примечательно, центральное расположение зарядного порта – недвусмысленные указатели на электрическую начинку.

Электрический Porsche 718 Cayman

Появление тестового 718 Cayman на Нюрбургринге говорит о том, что автомобиль находится на финальной стадии испытаний. Ожидается его официальный дебют на Международном автосалоне IAA Mobility в Мюнхене, который состоится с 9 по 14 сентября 2025 года. Это подтверждает и участие Porsche в выставке, где компания уже представляла концепт Mission R – прообраз электрического Cayman.

Стоит отметить, что выбор именно Нюрбургринга не случаен. Здесь Porsche проверяет не только надежность и управляемость, но и стремится достичь впечатляющих результатов по времени круга. Для сравнения: бензиновый 718 Cayman S в 2016 году преодолел трассу за 7 минут 47 секунд, а версия GT4 RS в 2022 году – за 7 минут 4 секунды.

Технически электрический 718 Cayman базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi и Volkswagen. Ожидается, что он, как и его будущий собрат Boxster, получит двухмоторную полноприводную систему и современную 800-вольтовую архитектуру, аналогичную той, что используется в электрическом Macan.

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Источник: drive.com.au