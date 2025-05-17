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Мощный и просторный внедорожник для большой семьи скоро появится в продаже в России

В РФ едут два экземпляра Dodge Durango SRT Hellcat 2025 за 18,6 млн рублей

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Российские дороги вот-вот познакомятся с настоящей американской мощью. Один из отечественных дилеров анонсировал поставку двух эксклюзивных внедорожников Dodge Durango SRT Hellcat 2025 года выпуска.

Цена вопроса – 18,6 миллионов рублей. Сумма внушительная, примерно на 3-4 миллиона дороже, чем новый Toyota Land Cruiser 300 – эталон надежности и проходимости в России.

Dodge Durango SRT Hellcat
Dodge Durango SRT Hellcat
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Под капотом 6,2-литровый двигатель V8, развивающий ошеломляющие 710 л.с. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, это гарантирует умопомрачительные динамические характеристики. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды.

Durango SRT Hellcat 2025 – это не просто быстрая машина, это полноценный семиместный внедорожник (хотя дилер предлагает версию с шестью местами), готовый к любым приключениям.

Dodge Durango SRT Hellcat
Dodge Durango SRT Hellcat

Его габариты – 5075 х 1925 х 1801 мм (с колесной базой 3045 мм). Салон отделан кожей и алькантарой в темных тонах.

Интерьер Dodge Durango
Интерьер Dodge Durango

Покупателям предложат выбор из двух цветов кузова: темно-вишневого и классического черного.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Dodge
Количество просмотров 10
17.05.2025 
Фото:Dodge
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