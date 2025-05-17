Большой комфортный седан дешевле миллиона, да еще и с гарантией — есть такой!

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Цена Volkswagen Lavida на китайском рынке снижена до 929 тысяч рублей

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До конца мая компания Volkswagen проводит масштабную распродажу своего седана Lavida 2024 года выпуска, предлагая невероятные скидки и беспрецедентную гарантию.

Центральное событие распродажи – это снижение цены на Lavida 2024 на целых 37 000 юаней (413 тысяч рублей). Это уже само по себе является серьезным аргументом в пользу покупки. Но Volkswagen идет дальше. Программа trade-in (обмен старого автомобиля на новый) предлагает дополнительную скидку от 4000 до 8000 юаней. В итоге, стоимость автомобиля снизилась с 16 700 долларов до всего 11 500 долларов (929 тысяч рублей).

Volkswagen Lavida
Volkswagen Lavida
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За относительно скромную сумму вы приобретаете современный и комфортный седан с достойными характеристиками. Габариты: 4678 х 1806 х 1474 мм, колёсная база 2688 мм. На выбор предлагаются два варианта 1,5-литровых двигателей: атмосферный (110 л.с.) и турбированный (160 л.с.).

Lavida 2024 оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды: подогревом передних сидений, системой автоматического торможения, ассистентом удержания полосы, камерой заднего вида и другими современными системами.

Интерьер Volkswagen Lavida
Интерьер Volkswagen Lavida

Кроме того, Volkswagen предоставляет пожизненную гарантию на двигатель.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 5
17.05.2025 
Фото:Volkswagen
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