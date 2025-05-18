Российские цены на новые Toyota Camry сильно снизились: сколько она теперь стоит?

Аналитики: в России накопилось более 200 Toyota Camry 2024 года — цены снижаются

Российские дилеры не смогли правильно оценить спрос на новую Toyota Camry, что привело к накоплению свыше двухсот седанов 2024 года в автосалонах. При этом поставок автомобилей 2025 года практически нет, что затрудняет их поиск.

В результате цены на Camry начали снижаться: если в прошлом осеннем сезоне базовая модель с 2,0-литровым двигателем (173 л.с.) стоила не менее 4,6 млн рублей, то сейчас некоторые дилеры предлагают ее за 4,1–4,2 млн рублей.

Toyota Camry XV80

Этот дефицитный спрос и избыток автомобилей 2024 года вынудили дилеров корректировать цены. На данный момент базовая версия Toyota Camry доступна за 4,1–4,2 млн рублей, а гибридная модификация (197 л.с.) подешевела с 4,9 млн до 4,2–4,3 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Wroom