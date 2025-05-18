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Российские цены на новые Toyota Camry сильно снизились: сколько она теперь стоит?

Аналитики: в России накопилось более 200 Toyota Camry 2024 года — цены снижаются

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Российские дилеры не смогли правильно оценить спрос на новую Toyota Camry, что привело к накоплению свыше двухсот седанов 2024 года в автосалонах. При этом поставок автомобилей 2025 года практически нет, что затрудняет их поиск.

В результате цены на Camry начали снижаться: если в прошлом осеннем сезоне базовая модель с 2,0-литровым двигателем (173 л.с.) стоила не менее 4,6 млн рублей, то сейчас некоторые дилеры предлагают ее за 4,1–4,2 млн рублей.

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Этот дефицитный спрос и избыток автомобилей 2024 года вынудили дилеров корректировать цены. На данный момент базовая версия Toyota Camry доступна за 4,1–4,2 млн рублей, а гибридная модификация (197 л.с.) подешевела с 4,9 млн до 4,2–4,3 млн рублей.

Источник: Wroom

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 12
18.05.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-6