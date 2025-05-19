На АВТОВАЗе собирают первую партию Lada Iskra — подробности
Первая большая партия автомобилей Lada Iskra будет состоять из 50 машин, сообщает источник. Уточняется, что кузова для этой партии планируется сварить и покрасить, после чего их до конца мая будут устанавливать на конвейер примерно по три единицы за день – поставка требуемых для сборки компонентов на данный момент обеспечивает именно такой темп.
Напомним, официально серийное производство новой модели АВТОВАЗа стартовало на конвейере в Тольятти 19 апреля, а старт продаж запланирован на 20 июля. Цены на новинку пока не объявлены, но, по прогнозам, базовая версия будет стоить около 1,2-1,3 млн рублей.
В модельном ряду Lada новая модель займет промежуточное место между Грантой и Вестой.
В семействе Искры будет три модели: седан, универсал и кросс-универсал. Силовые агрегаты – три на выбор: 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, 1.6 (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП или тот же 106-сильный мотор с вариатором. Уже в базовой версии Искра оснащается двумя подушками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости ESC и функцией помощи при трогании на подъеме.
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Источник: Avtograd