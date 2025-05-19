#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
От уличных гонок до Кубка страны: история дрэг-рейсинга в России
19 мая
От уличных гонок до Кубка страны: история дрэг-рейсинга в России
«За рулем» приглашает на гонки, в которых...
7 «вечных» деталей, износ которых может убить автомобиль
19 мая
7 «вечных» деталей, износ которых может убить автомобиль
Эксперты перечисли элементы авто, которые...
Интерьер Mazda CX-5
19 мая
Названа самая долговечная модель Mazda
Hotcars: самым надежным автомобилем Mazda стал...

На АВТОВАЗе собирают первую партию Lada Iskra — подробности

Первая партия серийных автомобилей Lada Iskra будет состоять из 50 машин

Рекомендуем
Лада Искра, Haval H7 и не только — 7 самых главных новинок весны 2025

Первая большая партия автомобилей Lada Iskra будет состоять из 50 машин, сообщает источник. Уточняется, что кузова для этой партии планируется сварить и покрасить, после чего их до конца мая будут устанавливать на конвейер примерно по три единицы за день – поставка требуемых для сборки компонентов на данный момент обеспечивает именно такой темп.

Lada Iskra на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти
Lada Iskra на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти
Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Напомним, официально серийное производство новой модели АВТОВАЗа стартовало на конвейере в Тольятти 19 апреля, а старт продаж запланирован на 20 июля. Цены на новинку пока не объявлены, но, по прогнозам, базовая версия будет стоить около 1,2-1,3 млн рублей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В модельном ряду Lada новая модель займет промежуточное место между Грантой и Вестой.

В семействе Искры будет три модели: седан, универсал и кросс-универсал. Силовые агрегаты – три на выбор: 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, 1.6 (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП или тот же 106-сильный мотор с вариатором. Уже в базовой версии Искра оснащается двумя подушками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости ESC и функцией помощи при трогании на подъеме.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Avtograd

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
19.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв