На АВТОВАЗе собирают первую партию Lada Iskra — подробности

Первая партия серийных автомобилей Lada Iskra будет состоять из 50 машин

Первая большая партия автомобилей Lada Iskra будет состоять из 50 машин, сообщает источник. Уточняется, что кузова для этой партии планируется сварить и покрасить, после чего их до конца мая будут устанавливать на конвейер примерно по три единицы за день – поставка требуемых для сборки компонентов на данный момент обеспечивает именно такой темп.

Lada Iskra на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти

Напомним, официально серийное производство новой модели АВТОВАЗа стартовало на конвейере в Тольятти 19 апреля, а старт продаж запланирован на 20 июля. Цены на новинку пока не объявлены, но, по прогнозам, базовая версия будет стоить около 1,2-1,3 млн рублей.

В модельном ряду Lada новая модель займет промежуточное место между Грантой и Вестой.

В семействе Искры будет три модели: седан, универсал и кросс-универсал. Силовые агрегаты – три на выбор: 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, 1.6 (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП или тот же 106-сильный мотор с вариатором. Уже в базовой версии Искра оснащается двумя подушками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости ESC и функцией помощи при трогании на подъеме.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Avtograd