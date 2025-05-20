Покупка российского авто может стать выгоднее

В России предложили ввести налоговый вычет при покупке отечественных автомобилей

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев направил предложение о введении особого имущественного налогового вычета для граждан, приобретающих автомобили, произведенные в России. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как отмечает Соловьев, налоговые вычеты служат инструментом поддержки граждан при расходах на социально значимые цели – такие как приобретение жилья, медицинские услуги, обучение или спортивные занятия.

В письме юрист напомнил о принятом в мае 2025 года законе, регулирующем деятельность легковых такси, который позволяет субъектам РФ устанавливать требования к степени локализации транспортных средств.

«Считаю целесообразным предусмотреть предоставление специального имущественного налогового вычета для физических лиц, купивших после 1 января 2026 года автомобиль отечественного производства с высокой долей локализации», – говорится в письме.

По мнению Соловьева, такая мера повысит интерес покупателей к российским автомобилям и простимулирует их сбыт.

Юрист считает, что реализация данной идеи окажет позитивное влияние не только на национальных автопроизводителей, но и поддержит развитие внутреннего рынка и экономику в целом.

Ранее ввести налоговый вычет при покупке автомобиля предлагал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, но в его инициативе условия, кроме суммы, не оговаривались.

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Источник: RT