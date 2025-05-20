#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Mufasa
20 мая
Дешевле 2 млн: надежные кроссоверы Hyundai снова доступны в России
В России появились в продаже новые кроссоверы...
Ралли Архангельское Аутлет: 40 машин возрастом 2000 лет.
20 мая
Ралли «Архангельское Аутлет»: 40 машин возрастом 2000 лет
Ретроралли «Архангельское Аутлет» прошло 17 мая...
Человек на моноколесе — надо ли его пропускать
20 мая
Человек на моноколесе — надо ли его пропускать
Рассмотрим случай, когда СИМ едет по...

Покупка российского авто может стать выгоднее

В России предложили ввести налоговый вычет при покупке отечественных автомобилей

Рекомендуем
Своими силами: как развивается производство автокомпонентов в России

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев направил предложение о введении особого имущественного налогового вычета для граждан, приобретающих автомобили, произведенные в России. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как отмечает Соловьев, налоговые вычеты служат инструментом поддержки граждан при расходах на социально значимые цели – такие как приобретение жилья, медицинские услуги, обучение или спортивные занятия.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

В письме юрист напомнил о принятом в мае 2025 года законе, регулирующем деятельность легковых такси, который позволяет субъектам РФ устанавливать требования к степени локализации транспортных средств.

«Считаю целесообразным предусмотреть предоставление специального имущественного налогового вычета для физических лиц, купивших после 1 января 2026 года автомобиль отечественного производства с высокой долей локализации», – говорится в письме.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По мнению Соловьева, такая мера повысит интерес покупателей к российским автомобилям и простимулирует их сбыт.

Юрист считает, что реализация данной идеи окажет позитивное влияние не только на национальных автопроизводителей, но и поддержит развитие внутреннего рынка и экономику в целом.

Ранее ввести налоговый вычет при покупке автомобиля предлагал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, но в его инициативе условия, кроме суммы, не оговаривались.

Источник: RT

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Количество просмотров 21
20.05.2025 
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0