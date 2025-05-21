Парковаться здесь бесплатно больше не получится

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Платные парковки расширяют географию: в Подмосковье появятся еще 12 новых зон

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До конца мая в Московской области начнут работать новые платные парковочные зоны – в общей сложности они появятся еще в четырех городах региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ближайшее время оборудуют свыше 700 парковочных мест, включая места для водителей с ограниченными возможностями, на 12 улицах. Уже с 20 мая платные парковки заработают в Люберцах и Дзержинском, а к концу месяца – в Красногорске и Подольске.

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В Люберцах платные стоянки появятся на пяти улицах: Калараш, Котельнической, Красноармейской, Инициативной и Кирова. В Дзержинском – на улице Поклонной. Кроме того, платные парковочные зоны откроются на региональных трассах: в Красногорске – на улицах Ленина, Павшинской, Народного Ополчения и Карбышева, в Подольске – на улице Курской, а в Нахабино – на Институтской.

Час парковки обойдется в 40–50 рублей для легковых машин, 20–25 рублей для мотоциклов и 80–100 рублей для грузовиков (при отсутствии запрета на въезд).

Отдельно оговаривается, что на Курской улице в Подольске впервые будет применён дифференцированный тариф: с 8:00 до 19:00 – 20 рублей для мототехники, 40 рублей для легковых авто и 80 рублей для грузовых. В ночное время – с 19:00 до 8:00 – стоянка будет бесплатной. Также не нужно платить по воскресеньям и в официальные праздничные дни. Оплата возможна через мобильное приложение «Парковки России» либо СМС на короткий номер 7757.

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Для многодетных семей региона действует льгота – они могут оформить бесплатное парковочное разрешение через портал госуслуг Московской области. В случае нарушения правил предусмотрен штраф в размере 2500 рублей. Санкции применяются при отсутствии оплаты, неполной оплате, превышении оплаченного времени более чем на 10 минут или задержке оплаты свыше 15 минут.

На сегодняшний день платные парковки уже действуют в 11 городах Московской области: Видное, Долгопрудный, Коломна, Королёв, Красногорск, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Реутов и Сергиев Посад.

Источник: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
Количество просмотров 6
21.05.2025 
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
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