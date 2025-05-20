АВТОВАЗ отреагировал на ситуацию с внедорожником Niva Sport

Сергей Ильинский: АВТОВАЗ глубоко вовлечен в выявленные проблемы Niva Sport

Руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский заявил, что завод «глубоко вовлечен» в истории с обоими автомобилями Niva Sport, побывавшими на обзорах у блогеров. Об этом сообщает источник со ссылкой на слова Ильинского в эфире радиостанции «Москва FM». Он также отметил, что проблемные внедорожники прошли диагностику у дилеров АВТОВАЗа, и погнутые нижние рычаги подвески были заменены.

Кроме того, на заводе проверили складские машины и пришли к выводу: дефекты можно считать единичным случаем, добавил Ильинский. На АВТОВАЗе не ждут повторения инцидентов с задней подвеской, «если покупатели будут соблюдать инструкцию по эксплуатации», приводит источник слова руководителя пресс-службы.

Была затронута и вторая выявленная проблема: обнаруженный в топливопроводе саморез. Тут выяснилось, что оплошность допустил дилер, нанося антикор и пересобирая интерьер. Ильинский подчеркнул, что АВТОВАЗ не снимает с себя ответственности за деятельность официального дилера: работники центров прошли дополнительное обучение, и можно рассчитывать, что новых инцидентов с топливопроводом не будет, заверил представитель завода.

По этим и прочим выявленным спорным моментам представители дочерней компании «Лада Спорт», ответственной за разработку и производство модификации Niva Sport, будут встречаться с блогерами и проводить «разбор полетов», сообщил Ильинский.

Напомним, вскоре после запуска продаж Нивы Sport начали появляться обзоры популярных блогеров по этому автомобилю. Проблемы с нижними рычагами задней подвески выявились ведущими каналов Aсademeg и Combat Crew, а у вторых вдобавок оказался поврежден топливопровод. Отметим, что в свежем видео автожурналиста Владимира Мельникова фигурирует Niva Sport с уже усиленными нижними рычагами задней подвески.

По данным источника, сейчас внедорожники Niva Sport доступны лишь в двух дилерских центрах – в Тольятти и Санкт-Петербурге, по рекомендованной заводом цене 1,7 млн рублей. Отметим, что официального пресс-релиза по затронутым темам АВТОВАЗ не выпускал, информации об отзыве автомобилей на сайте Росстандарта нет. Можно предположить, что по причине малого количества выпущенных и проданных машин все «единичные случаи» будут решаться с владельцами в индивидуальном порядке.

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Источник: Motor.ru