#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России возродят национальную систему краш-тестов
20 мая
В России возродят национальную систему краш-тестов
В России планируют запустить рейтинг...
Belgee X70
20 мая
Выгода увеличена до 610 000 рублей: популярный в РФ кроссовер сильно подешевел
Кроссовер Belgee X70 стал доступнее в России на...
Экс-участник программы «СМП Рейсинг», вице-чемпион Ф-2 и резервист Ferrari в Ф-1, до 2022 года Роберт Шварцман выступал в гонках с российской лицензией, но затем сменил ее на израильскую, а гонкам на выносливость предпочел IndyCar
20 мая
Российский пилот стал быстрейшим на престижной трассе в США
Роберт Шварцман завоевал поул-позицию в...

АВТОВАЗ отреагировал на ситуацию с внедорожником Niva Sport

Сергей Ильинский: АВТОВАЗ глубоко вовлечен в выявленные проблемы Niva Sport

Рекомендуем
Мощнее, быстрее, технологичнее: новая версия Нивы уже в продаже

Руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский заявил, что завод «глубоко вовлечен» в истории с обоими автомобилями Niva Sport, побывавшими на обзорах у блогеров. Об этом сообщает источник со ссылкой на слова Ильинского в эфире радиостанции «Москва FM». Он также отметил, что проблемные внедорожники прошли диагностику у дилеров АВТОВАЗа, и погнутые нижние рычаги подвески были заменены.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Кроме того, на заводе проверили складские машины и пришли к выводу: дефекты можно считать единичным случаем, добавил Ильинский. На АВТОВАЗе не ждут повторения инцидентов с задней подвеской, «если покупатели будут соблюдать инструкцию по эксплуатации», приводит источник слова руководителя пресс-службы.

Рекомендуем
Накрутка цен, задержки оформления, навязывание кредитов — рейд по салонам Lada

Была затронута и вторая выявленная проблема: обнаруженный в топливопроводе саморез. Тут выяснилось, что оплошность допустил дилер, нанося антикор и пересобирая интерьер. Ильинский подчеркнул, что АВТОВАЗ не снимает с себя ответственности за деятельность официального дилера: работники центров прошли дополнительное обучение, и можно рассчитывать, что новых инцидентов с топливопроводом не будет, заверил представитель завода.

По этим и прочим выявленным спорным моментам представители дочерней компании «Лада Спорт», ответственной за разработку и производство модификации Niva Sport, будут встречаться с блогерами и проводить «разбор полетов», сообщил Ильинский.

Напомним, вскоре после запуска продаж Нивы Sport начали появляться обзоры популярных блогеров по этому автомобилю. Проблемы с нижними рычагами задней подвески выявились ведущими каналов Aсademeg и Combat Crew, а у вторых вдобавок оказался поврежден топливопровод. Отметим, что в свежем видео автожурналиста Владимира Мельникова фигурирует Niva Sport с уже усиленными нижними рычагами задней подвески.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

По данным источника, сейчас внедорожники Niva Sport доступны лишь в двух дилерских центрах – в Тольятти и Санкт-Петербурге, по рекомендованной заводом цене 1,7 млн рублей. Отметим, что официального пресс-релиза по затронутым темам АВТОВАЗ не выпускал, информации об отзыве автомобилей на сайте Росстандарта нет. Можно предположить, что по причине малого количества выпущенных и проданных машин все «единичные случаи» будут решаться с владельцами в индивидуальном порядке.

Источник: Motor.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
20.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+69