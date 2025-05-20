Советская роскошь с японским сердцем — в продаже редкая 40-летняя Чайка

Продается ГАЗ-14 Чайка с пробегом всего 7417 км — за 3,5 млн рублей

На продажу выставлен уникальный экземпляр – ГАЗ-14 Чайка 1985 года выпуска с пробегом всего 7417 км. Этот представительский седан из эпохи позднего СССР владельцем оценен в 3 500 000 рублей и находится в Москве, в поселении Роговское. Модель принадлежит к первому поколению (1977–1989), у нее сохранен классический черный кузов с левым рулем и оригинальный ПТС.

ГАЗ-14 Чайка

По документам владелец всего один, что для машины 40-летней давности большая редкость. Главная особенность этого автомобиля – модернизированное техническое наполнение. Под капотом японский двигатель 1UZ-FE (легендарный V8 от Toyota), который работает в паре с автоматической коробкой передач. Все изменения официально зарегистрированы.

Состояние машины близко к идеальному: кузов не битый, салон в сохранности, техника полностью исправна. Автомобиль оснащен базовым набором мультимедиа – CD/DVD, USB, AUX, MP3, а также кондиционером и гидроусилителем руля.

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Источник, фото: Avito.Авто