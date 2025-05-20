#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Belgee X70
20 мая
Выгода увеличена до 610 000 рублей: популярный в РФ кроссовер сильно подешевел
Кроссовер Belgee X70 стал доступнее в России на...
Экс-участник программы «СМП Рейсинг», вице-чемпион Ф-2 и резервист Ferrari в Ф-1, до 2022 года Роберт Шварцман выступал в гонках с российской лицензией, но затем сменил ее на израильскую, а гонкам на выносливость предпочел IndyCar
20 мая
Российский пилот стал быстрейшим на престижной трассе в США
Роберт Шварцман завоевал поул-позицию в...
BMW X6
20 мая
Кроссоверы BMW российской сборки вышли в продажу: есть нюанс
В РФ возобновились продажи новых кроссоверов...

Россия за два года увеличила до максимума ввоз южнокорейских машин

Импорт в РФ корейских автомобилей достиг в апреле максимума за два года

Рекомендуем
Дилеры предлагают рассрочку вместо автокредита — это и в самом деле выгодно?

Согласно данным статистического ведомства Южной Кореи, в апреле импорт южнокорейских легковых машин в РФ вырос до рекордных за два года $90 млн.

Уточняется, что это максимальный показатель с марта 2023 года. В сравнении с апрелем прошлого года импорт вырос почти вдвое, а по сравнению с мартом текущего года – на четверть.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При этом на автомобили с бензиновыми моторами объемом от 1,5 до 3 литров пришлось $65 млн. Также в Россию активно поставлялись дизельные автомобили объемом от 1,5 до 2,5 литра ($18,7 млн) и машины с моторами до 1,5 литра ($5,2 млн).

По объему закупок Россия заняла 11-ю строчку среди покупателей южнокорейских легковушек. В марте она занимала 12-е место. Лидерами экспорта Южной Кореи являются США, Канада, Австралия, Киргизия и Германия.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк
Количество просмотров 18
20.05.2025 
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк
Поделиться:
Оцените материал:
0