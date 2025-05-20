Россия за два года увеличила до максимума ввоз южнокорейских машин

Импорт в РФ корейских автомобилей достиг в апреле максимума за два года

Согласно данным статистического ведомства Южной Кореи, в апреле импорт южнокорейских легковых машин в РФ вырос до рекордных за два года $90 млн.

Уточняется, что это максимальный показатель с марта 2023 года. В сравнении с апрелем прошлого года импорт вырос почти вдвое, а по сравнению с мартом текущего года – на четверть.

При этом на автомобили с бензиновыми моторами объемом от 1,5 до 3 литров пришлось $65 млн. Также в Россию активно поставлялись дизельные автомобили объемом от 1,5 до 2,5 литра ($18,7 млн) и машины с моторами до 1,5 литра ($5,2 млн).

По объему закупок Россия заняла 11-ю строчку среди покупателей южнокорейских легковушек. В марте она занимала 12-е место. Лидерами экспорта Южной Кореи являются США, Канада, Австралия, Киргизия и Германия.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: РИА Новости