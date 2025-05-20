Мощный и экономичный автомобиль люкс-класса совсем скоро начнут собирать в России

Эксперт Иванов: Voyah Passion российской сборки выпустят в июле 2025 года

В Липецке на заводе «Моторинвест» в июле текущего года будут собраны первые седаны Voyah Passion, сообщил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Он пояснил, что автомобиль получит гибридную установку и полный привод. Кроме ДВС в модели установлены два электродвигателя. Запас хода равен 1000 километров. Стоимость начинается от 5 555 000 рублей.

Voyah Passion

До этого в пресс-службе «Моторинвест» подтвердили сообщения о том, что выпускать гибридные седаны будут на заводе в Липецкой области.

Иванов отметил, что в данном сегменте у автомобиля российской сборки нет конкурентов.

Экстерьер гибрида будет отличаться от электрической версии: машина получит «алмазную» решетку радиатора, 20-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном, стационарный спойлер на крышке багажного отсека и цвет «черный аметист».

Voyah Passion

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Источник: «Российская газета»