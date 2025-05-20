В России зарегистрировали логотип известной корейской автомобильной марки

Компания Kia зарегистрировала в России логотип своей марки

Компания Kia, ушедшая из России, зарегистрировала в РФ товарный знак с логотипом марки. Соответствующая информация содержится в базе Роспатента.

20 мая в базе ФИПС была опубликована зарегистрированная заявка, поданная сеульской компанией «Киа Корпорейшн» 6 сентября 2024 года. Она содержит действующий логотип Kia, который компания начала использовать с 2021 года. Тогда на эмблеме марки исчезла эллипсоидная рамка и осталось название концерна, написанное фигурными буквами. Исключительные права на логотип в РФ принадлежат «Киа Корпорейшн» до сентября 2034 года.

Уточняется, что товарный знак зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 40, что позволяет под этим брендом собирать машины и утилизировать их, перерабатывать покрышки и топливо, рубить и разделывать лес, обрабатывать стекло, очищать воду, дублировать кинофильмы для телевидения на заказ.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

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Источник: Известия