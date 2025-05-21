АВТОВАЗ собрал юбилейный универсал Lada Largus
Конвейер автозавода «Lada Ижевск» выпустил 50-тысячный экземпляр модели Lada Largus, одной из наиболее успешных в своем классе. Напомним, раньше Ларгусы собирали в Тольятти, но с сентября 2023 года по январь 2024 года из Тольятти в Ижевск было перемещено, а затем смонтировано и запущено более 1200 единиц оборудования. Производство на новой площадке стартовало 15 мая 2024 года.
Таким образом, для выпуска 50 тысяч единиц модели заводу «Лада Ижевск» понадобился ровно год. Юбилейной машиной стал 5-местный универсал синего цвета «Капитан» в комплектации Comfort, оснащенный мотором 106 л.с.
Предыдущий юбилей завод «Lada Ижевск» отмечал в декабре 2024 года, когда был выпущен 30-тысячный экземпляр модели. Сейчас предприятие выпускает всю гамму Ларгусов: пяти- и семиместные универсалы, версию Cross и коммерческие фургоны; также есть мелкосерийные электрический e-Largus и битопливный Largus CNG. Рассматривается возможность сборки Ларгусов в Узбекистане – под неким локальным брендом.
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