АВТОВАЗ собрал юбилейный универсал Lada Largus

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Конвейер автозавода «Lada Ижевск» выпустил 50-тысячный экземпляр модели Lada Largus, одной из наиболее успешных в своем классе. Напомним, раньше Ларгусы собирали в Тольятти, но с сентября 2023 года по январь 2024 года из Тольятти в Ижевск было перемещено, а затем смонтировано и запущено более 1200 единиц оборудования. Производство на новой площадке стартовало 15 мая 2024 года.

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Таким образом, для выпуска 50 тысяч единиц модели заводу «Лада Ижевск» понадобился ровно год. Юбилейной машиной стал 5-местный универсал синего цвета «Капитан» в комплектации Comfort, оснащенный мотором 106 л.с.

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Предыдущий юбилей завод «Lada Ижевск» отмечал в декабре 2024 года, когда был выпущен 30-тысячный экземпляр модели. Сейчас предприятие выпускает всю гамму Ларгусов: пяти- и семиместные универсалы, версию Cross и коммерческие фургоны; также есть мелкосерийные электрический e-Largus и битопливный Largus CNG. Рассматривается возможность сборки Ларгусов в Узбекистане – под неким локальным брендом.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
21.05.2025 
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+29