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Совфед поддержал резонансный закон о локализации такси

Совфед одобрил закон о введении требований к уровню локализации машин в такси

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С марта 2026 года в РФ будут введены обязательные требования к локализации автомобилей легкового такси. Совет Федерации одобрил соответствующие поправки в закон об организации перевозок легковым такси.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед органами власти задачу об использовании российских автомобилей в такси.

Один из авторов инициативы, председатель комитета по экономической политике Совфеда Андрей Кутепов отметил, что этот вопрос начал активно развиваться после посещения Путиным автозавода в Тольятти. Закон призван снизить зависимость таксомоторной сферы России от иностранных автопроизводителей.

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Кутепов отметил, что российские автокомпании получат дополнительный рынок сбыта примерно в 40-50 тысяч машин в год, что даст около 10-12 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджет.

Кутепов заявил, что во всех странах в такси используют только национальные марки. Также он отметил, что предусмотрен долгий переходный период до 2033 года, чтобы производители и потребители смогли адаптироваться к изменениям.

Также сообщается, что требования не будут распространяться на машины, внесенные в реестр такси до 1 марта 2026 года, то есть до вступления закона в силу, а для Калининградской области и Сибирского федерального округа – до 1 марта 2028 года, для ДФО – до 1 марта 2030 года.

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
21.05.2025 
Фото:Unsplash
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