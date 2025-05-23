С 1 июня в Москве подорожают эвакуация авто и проезд на транспорте

В июне проезд по МСД в часы пик подорожает до 7 рублей за участок

С 1 июня в Москве вступают в силу новые тарифы на эвакуацию и хранение транспортных средств. Владельцам мотоциклов и автомобилей мощностью до 80 л.с. эвакуация обойдется в 7600 рублей, что на 400 рублей дороже прежнего тарифа. Для машин мощностью от 80 до 250 л.с. стоимость увеличится до 11 400 рублей. При этом тарифы на эвакуацию более мощных автомобилей и грузовиков останутся без изменений.

Стоимость хранения на штрафстоянке также возрастет – от 1210 до 2893 рублей в сутки после первых бесплатных 24 часов. При быстрой оплате сохраняется скидка 25%.

Кроме того, корректируется и стоимость проезда в городском транспорте Москвы. Самым выгодным способом оплаты остается биометрия – 63 рубля за разовую поездку, что дешевле, чем при оплате по банковской карте или билету «Кошелек». Билеты «Кошелек», «Единый» с лимитом и проезд по карте подорожают на 4–6 рублей. Стоимость проездных на 30, 90 и 365 дней останется прежней.

Также с 1 июня подорожает проезд по Московскому скоростному диаметру в часы пиковых нагрузок. За каждый участок в такое время теперь придется платить 7 рублей вместо прежних 5. В будние дни проезд остается бесплатным в течение 70% времени суток, а также полностью бесплатным в выходные и праздничные дни.

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Источник: Департамент транспорта Москвы/Telegram