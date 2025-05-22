Эту новинку АВТОВАЗа можно будет купить по программе льготного автокредитования

Lada Iskra будет доступна для льготного автокредитования

Новинка АВТОВАЗа Lada Iskra будет доступна для льготного автокредитования, так как у этой модели высокий уровень локализации, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами российского автопроизводителя Сергей Громак.

Он пояснил, что Lada Iskra будет доступна для льготного автокредитования после старта продаж.

Lada Iskra

Под условия программы льготного автокредитования сейчас попадают автомобили с ДВС, цена которых не превышает 2 млн рублей, набирающие не менее 2 тыс. баллов за локализацию. К ним относятся все модели Lada, ВИС, УАЗ, Москвич 3 и ГАЗ (полной массой до 3,5 т). Также на льготных условиях (со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей) для всех категорий заемщиков доступны электромобили и последовательные гибриды, произведенные в РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

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Источник: ТАСС