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Стало известно, по какому тарифу такси будет приезжать электромобиль Атом

АО «Кама»: по комфорту в такси Атом будет конкурировать с Toyota Camry

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Несмотря на компактные размеры, уровень электромобиля Атом соответствует тарифам такси «Комфорт» и «Комфорт Плюс», сообщила пресс-служба бренда. По данным из свободных источников, для работы в «Яндекс Такси» по тарифу «Комфорт» подходят, в частности, Volkswagen Polo, Kia Cerato и Skoda Octavia, а по тарифу «Комфорт Плюс» – JAC J7, Kia K5, Geely Atlas Pro и Toyota Camry.

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Габариты Атома куда скромнее любой из этих машин: длина 3995 мм, ширина 1790 мм и высота 1643 мм при колесной базе 2635 мм. Но продвинутая компоновка с электродвигателем вместо ДВС, ровный пол и распашные двери дают простор на переднем и заднем рядах, а также удобство посадки и высадки – что и позволяет соответствовать указанным тарифам, отмечают в компании. Напомним, серийное производство Атома на заводе «Москвич» должно начаться в июле текущего года.

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Источник: АТОМ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
23.05.2025 
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