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Россияне потратили рекордную сумму на выплату штрафов за нарушение ПДД

В I квартале 2025 года россияне заплатили ₽23,2 млрд штрафов за нарушения ПДД

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Расходы россиян на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) заметно выросли в 2025 году, сообщили в сервисе для автомобилистов Bip.ru, проанализировав данные более 25 млн пользователей.

В январе-марте сумма выставленных взысканий составила рекордные 23,2 млрд рублей (+25% относительно аналогичного периода 2024 года).

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При этом общий объем взысканий снизился на 12%. Главный аналитик Bip.ru Ксения Панфилова полагает, что это произошло за счет комплексных мер по борьбе с нарушениями ПДД, включающих ужесточение наказаний.

С начала текущего года штрафы за нарушение ПДД заметно выросли в РФ. Так, превышение скорости на 20–40 км/ч теперь обойдется в 750 рублей вместо 500.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
23.05.2025 
Фото:Depositphotos
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