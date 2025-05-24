Обновленный седан российской сборки — все подробности

Выпускаемый на заводе «Автотор» седан Амберавто А5 пережил обновление

Электрический седан Амберавто А5, который выпускается на калининградском заводе «Автотор», прошел точечное обновление. Как сообщает источник, в списке комплектаций модели теперь присутствует исполнение Business, в котором, в частности, доступен адаптивный круиз-контроль с системой автоматического экстренного торможения. Кроме того, палитра цветов кузова дополнена оттенком голубой металлик, а вариации интерьера – сине-бежевым оформлением.

Напомним, А5 – это электрический седан бренда Амберавто, запущенного «Автотором». По сути, эта машина – переименованный китайский JMEV Yi образца 2021 года, являющийся плодом сотрудничества французской Renault и китайской JMC. Мощность электродвигателя составляет 160 л.с., паспортный запас хода – 520 км, реальный в городском цикле – 250-300 км. Судя по информации на официальном сайте, на момент написания заметки у дилеров еще есть машины 2023 года выпуска, и на них действует специальная цена от 2,3 млн рублей.

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Источник: Автопоток, Амберавто