Состоялся дебют нового кроссовера Xiaomi

Компания Xiaomi представила в Китае серийную версию нового кроссовера YU7

Xiaomi представила в КНР серийную версию кроссовера YU7. Этот автомобиль стал второй моделью марки. Продажи новинка начнутся в июле 2025 года, тогда же раскроют и ее стоимость.

Кроссовер построен на той же платформе, что и седан SU7. Длина равна 4999 мм, колесная база составляет 3 м. Одной из особенностей YU7 стал 1,1-метровый экран HyperVision, который располагается в нижней части лобового стекла и выполнят роль приборной панели.

Xiaomi YU7

У новинки кожаный салон, сиденья с эффектом «нулевой гравитации», крупный центральный дисплей и множество других опций.

Электрокроссовер будет доступен в трех модификациях. Базовая версия будет заднеприводной с двигателем мощностью 320 л. с. (528 Нм). Запас хода равен 835 км.

Начальная полноприводная версия имеет двухмоторную силовую установку (496 л. с.; 690 Нм). У флагманской версии система развивает 691 л. с. и 866 Нм.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: CarNewsChina