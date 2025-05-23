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Состоялся дебют нового кроссовера Xiaomi

Компания Xiaomi представила в Китае серийную версию нового кроссовера YU7

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Xiaomi представила в КНР серийную версию кроссовера YU7. Этот автомобиль стал второй моделью марки. Продажи новинка начнутся в июле 2025 года, тогда же раскроют и ее стоимость.

Кроссовер построен на той же платформе, что и седан SU7. Длина равна 4999 мм, колесная база составляет 3 м. Одной из особенностей YU7 стал 1,1-метровый экран HyperVision, который располагается в нижней части лобового стекла и выполнят роль приборной панели.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
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Xiaomi YU7
Xiaomi YU7

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У новинки кожаный салон, сиденья с эффектом «нулевой гравитации», крупный центральный дисплей и множество других опций.

Электрокроссовер будет доступен в трех модификациях. Базовая версия будет заднеприводной с двигателем мощностью 320 л. с. (528 Нм). Запас хода равен 835 км.

Начальная полноприводная версия имеет двухмоторную силовую установку (496 л. с.; 690 Нм). У флагманской версии система развивает 691 л. с. и 866 Нм.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 12
23.05.2025 
Фото:Xiaomi
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