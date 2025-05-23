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Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить машины из страны

Грузия запретила реэкспорт автомобилей гражданам России и Белоруссии

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Агентство обслуживания МВД Грузии подтвердило, что в республике начал действовать запрет для граждан Белоруссии и РФ на вывоз автомобилей в третьи страны. Ранее грузинские СМИ сообщили, что с 15 мая страна ввела для россиян и белорусов полный запрет на вывоз из страны легковых машин и спецтехники.

В агентстве пояснили, что Грузия соблюдает американские, британские и европейские антироссийские санкции, в частности 11-й пакет санкций, согласно которому гражданам Белоруссии и России реэкспорт автомобилей из Грузии в третьи страны запрещен.

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Уточняется, что запрет не касается реэкспорта машин гражданами других стран.

Также в агентстве отметили, что с 2023 года уже действует норма, запрещающая реэкспорт автомобилей и спецтехники непосредственно в РФ или Белоруссию.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
23.05.2025 
Фото:Unsplash
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