В России запустят сборку нового богато оснащенного седана бизнес-класса

На заводе «Моторинвест» с июля начнётся выпуск гибридных седанов Voyah Passion

Российский авторынок готовится к появлению серьезного игрока в премиальном сегменте. В июле 2025 года на заводе «Моторинвест» в Липецке стартует производство гибридного седана Voyah Passion – автомобиля, который амбициозно заявляет о себе как конкурент BMW 7-й серии, Mercedes-Benz S-класса и Audi A8.

Voyah Passion – это полноразмерный люксовый седан, относящийся к сегменту E по европейской классификации. Его ключевое преимущество – это практически полное отсутствие конкурентов среди автомобилей российской сборки в данном классе.

Voyah Passion

Сердцем автомобиля является гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 136 л.с., функционирующего как генератор, и двух электромоторов общей мощностью 408 л.с. и крутящим моментом 730 Нм. Полный привод обеспечивает отличную динамику и управляемость, а батарея емкостью 43 кВтч гарантирует запас хода до 262 км на электротяге. Общая заявленная дальность хода составляет впечатляющие 1000 км (по циклу CLTC).

Интерьер Voyah Passion

Внешность автомобиля не менее примечательна. Дизайнеры сделали ставку на элегантность и современность. Характерной чертой является «алмазная» решетка радиатора, дополненная 20-дюймовыми дисками, стационарным спойлером и эксклюзивным цветом кузова «черный аметист».

Интерьер не отстает от экстерьера. 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 15,4-дюймовый центральный экран мультимедийной системы создают современную и технологичную атмосферу. Система аудио высокой четкости с 14 динамиками обеспечит пассажирам высокое качество звучания.

Цена на Voyah Passion в России стартует от 5,55 млн рублей.

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Источник: Известия