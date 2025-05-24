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Редкая ГАЗ-14 Чайка с V8 от Тойоты выставлена на продажу

ГАЗ-14 Чайка 1985 года с двигателем Toyota 1UZ-FE продается за 3,5 млн рублей

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ГАЗ-14 Чайка – символ советской эпохи, лимузин, доступный лишь избранным. С 1977 по 1988 год Горьковский автозавод выпустил всего 1114 экземпляров этих роскошных машин, предназначенных для партийной элиты и высшего руководства страны.

Каждый автомобиль – это воплощение инженерной мысли того времени, с передовыми для СССР технологиями: вентилируемые дисковые тормоза, обеспечивающие высокую эффективность торможения, и бесшкворневая подвеска, гарантирующая плавный ход даже на неровных дорогах.

ГАЗ-14 Чайка
ГАЗ-14 Чайка
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Галогенные фары, инерционные ремни безопасности – все это подчеркивало статус и престиж «Чайки». Впечатляющие габариты – длина 6114 мм и масса 2605 кг. Максимальная скорость в 175 км/ч была для своего времени весьма внушительной.

Однако предлагаемый экземпляр – это не просто хорошо сохранившаяся Чайка. Его уникальность заключается в модификации, которая придает автомобилю совершенно новый характер. Под капотом этого легендарного лимузина вместо оригинального 5,5-литрового ЗМЗ-505 (220 л.с.) установлен мощный 4,0-литровый двигатель Toyota 1UZ-FE V8. Этот японский мотор развивает около 280 л.с., значительно превосходя по мощности оригинальный двигатель, обеспечивая впечатляющую динамику для автомобиля такого класса и возраста.

ГАЗ-14 Чайка
ГАЗ-14 Чайка

Важно отметить, что все доработки официально зарегистрированы в ГАИ. Продавец оценивает этот уникальный раритет в 3,5 млн рублей.

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 12
24.05.2025 
Фото:Авито
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