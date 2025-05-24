Новый семейный надежный кроссовер начали продавать в России по цене дешевле «китайцев»

В России стартовали продажи новых Chevrolet Equinox по цене от 2,85 млн рублей

После ухода многих известных брендов, на сцену выходят новые игроки, и даже возвращаются забытые. В этом водовороте событий неожиданно появился Chevrolet Equinox – семиместный семейный кроссовер, поставляемый по параллельному импорту и предлагающий весьма привлекательную цену, которая бросает вызов популярным китайским аналогам.

Стартовая цена на Equinox, согласно объявлениям на классифайдах, начинается от 2 850 000 рублей. Это действительно заманчивое предложение, учитывая, что конкуренты из Китая, предлагающие аналогичную вместимость, стоят ощутимо дороже.

Chevrolet Equinox

Например, Chery Tiggo 8 Pro Max обойдется минимум в 3 170 000 рублей (даже за прошлогодние комплектации), Geely Okavango 2024 – от 3 692 990 рублей, а Jetour X90 Plus – от 3 969 900 рублей. Разница в цене существенная – от 320 000 до более чем миллиона рублей!

За 2 850 000 рублей покупатель получит переднеприводный Chevrolet Equinox с неплохим оснащением. В комплектацию входят кожаный салон, 17-дюймовые литые диски, панорамная крыша, кондиционер с дополнительными воздуховодами для задних пассажиров и простой бортовой компьютер.

Интерьер Chevrolet Equinox

Более премиальная версия Equinox RS, доступная по предварительному заказу во Владивостоке приблизительно за 3 000 000 рублей, предлагает еще больше. Это полноприводный вариант с агрессивным дизайном, включающим полностью черный кузов, эксклюзивные черные литые диски и стильный черный кожаный салон с красной прострочкой. Визуально автомобиль выглядит спортивнее и солиднее базовой версии.

Обе версии оснащаются одинаковым силовым агрегатом: 1,5-литровым турбомотором мощностью 173 л.с., работающим в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Разница заключается в приводе: передний для базовой версии и полный для RS.

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Источник: Автоновости дня