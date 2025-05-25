Как россияне выбирают новые места для путешествий? Вот главные критерии

Onlinetours: 18% туристов из РФ принципиально выбирают только неизведанные места

Российский туризм переживает период активного поиска новых направлений и впечатлений. Однако, как показывает исследование агрегатора туров Onlinetours, предпочтения наших соотечественников весьма неоднородны. Нет единого вектора, все стремятся к разным целям.

Исследование выявило три основных типа туристов.

Первооткрыватели (18%). Для них главное – неизведанное. Они стремятся к уникальным впечатлениям и готовы испытывать новые ощущения, исследуя уголки планеты, куда еще не ступала их нога.

Экспериментаторы (34%). Более гибкая группа. Они с удовольствием пробуют новые направления, но не исключают возвращения в уже полюбившиеся места. Для них важен баланс между новизной и комфортом.

Консерваторы (32%+16%). Эта категория путешественников предпочитает проверенные и знакомые места (32%), либо вообще не рискует и отдыхает только там, где уже бывали (16%). Комфорт и предсказуемость для них важнее экстрима.

Выбор направления – процесс, основанный на различных факторах. Большинство (38%) полагаются на свой собственный опыт – значит, успешный отдых в одной стране повышает вероятность возвращения или выбора похожей локации. Значительная роль отводится и рекомендациям: 28% доверяют турагентам, 20% – друзьям и родственникам. Влияние блогеров и инфлюенсеров, напротив, минимально (3%). Примечательно, что треть путешественников узнают о новых направлениях именно от туристических агентств.

Экзотические страны, такие как Вьетнам, Китай и Куба, привлекают внимание значительной части россиян: 20% мечтают о посещении этих мест, 42% считают их привлекательными, а 16% уже успели там побывать.

Однако, при выборе нового направления, главными факторами становятся не романтические представления, а практические соображения: цена (55%), безопасность (47%) и климат (45%).

Культура и история страны оказываются менее значимыми – три из десяти респондентов выделили этот аспект.

Что касается перелетов, 38% туристов готовы провести в самолете более 10 часов ради посещения нового места. При этом 15% предпочитают маршруты не длиннее пяти часов, а каждый третий участник исследования вообще избегает длительных перелетов.

Среди любителей новых мест 36% предпочитают пляжный отдых, 29% выбирают экскурсионные туры, 21% едут за шопингом, а 14% отдают предпочтение активному отдыху.

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Источник: Известия